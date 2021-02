Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini l'uomo dei record (d'ascolto): mette in difficoltà la Rai

Francesco Fredella 09 febbraio 2021 a

a

a

Canale5 contro Rai1. Di nuovo. C'è aria di derby tra le due ammiraglie. Da una parte la fiction (Il commissario Ricciardi, con Lino Guanciale) e dall'altra il Grande Fratello Vip capitanato da Alfonso Signorini. Sicuramente è l'uomo dei record. Più di 50 puntate alle spalle (tra l'edizione 2020 e quella in corso) con lo share sempre sopra il 20%.

E tra la fiction e il Gf Vip c'è un vero testa a testa. Il Gf Vip incassa il 21,2% di share e Rai1 il 22,9%. La distanza si accorcia. Ed è un altro sassolino nella scarpa per viale Mazzini. L'azienda Rai deve fare i conti, ancora una volta, con il conduttore del Gf vip che ha già dato filo da torcere a Milly Carlucci alla vigilia de Il cantante mascherato (che non è andato benissimo in termini di ascolti). Adesso la storia si ripete ed anche la fiction, da sempre fortissima ed un asso nella manica per la Rete ammiraglia Rai, deve fare i conti con il reality.

I colpi di scena non mancano. Alla finalissima del 1 marzo, ormai, manca pochissimo. E si preannuncia un bagno di sangue per la Rai: da indiscrezioni, infatti, sembra che Signorini voglia chiudere col botto. Super ospiti. Musica. Sentimenti. Ricordi. E non solo. Ci sarà spazio per ripercorrere questi 6 mesi di reality che hanno fatto la differenza rispetto al panorama televisivo di questi ultimi tempi. Rebus sugli squalificati: da rumors dovrebbero non essere presenti nemmeno in occasione della finalissima. Ma tutto potrebbe cambiare all'ultim'ora. Chissà.--





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.