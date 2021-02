Grande Fratello Vip, ormone impazzito per Tommaso Zorzi: cosa gli esce di bocca, "particolari che per decenza non riportiamo". Scatta la censura

09 febbraio 2021 a

a

a

Rinchiusi nella casa del Grande Fratello Vip ormai dal 14 settembre. Quella che si concluderà all'inizio di marzo è l'edizione più lunga nella storia del reality di Canale 5. Insomma, un record per Alfonso Signorini. La fine dello show è infatti stata posticipata in più di una occasione: si pensi che i concorrenti erano entrati nella casa di Cinecittà immaginando di terminare la loro esperienza prima della fine del 2020 (alcuni di loro infatti, tra cui Elisabetta Gregoraci, hanno deciso di abbandonare prima del termine e dopo aver scoperto dei vari prolungamenti).

"Per favore". Dayane Mello, strazio in diretta dopo il lutto. Vede il fratello e crolla: "Questo è troppo"

Tra chi ha vissuto male l'estensione del GfVip, come è noto a chi segue il reality, c'è Tommaso Zorzi, uno degli inquilini più amati e seguiti, dato in lizza per la vittoria finale e il cui futuro televisivo sembra già una certezza (pare anche all'imminente Isola dei Famosi di Ilary Blasi, in veste di opinionista). Zorzi, infatti, dopo aver appreso lo slittamento del termine del reality aveva avuto delle crisi di pianto e aveva minacciato di abbandonare prima, salvo poi cambiare idea, spinto dagli inquilini e dalla produzione. E ora, Zorzi, conta i minuti che lo separano dall'uscita del GfVip.

"Mi arra***". Proprio quello: Dayane Mello, confessione a luci rosse su Alfonso Signorini. "Quando incrocio lo sguardo..."

Impaziente, insomma. Talmente impaziente che Novella 2000 dà conto di un particolare "piccante". Il rotocalco infatti racconta la "notte hard" al Grande Fratello Vip, in cui Zorzi, dopo cinque mesi di reclusione, scrive Novella, "deve avere gli ormoni impazziti". Già, perché "l'influencer ha detto che appena esce va con il primo che trova aggiungendo particolari che per decenza non riportiamo. La regia ha prontamente staccato", conclude il rotocalco. Insomma, ormoni alle stelle e censura.

"Una falsa che piange per nulla. Secondo me...". Ruta asfaltata, cosa sa Malgioglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.