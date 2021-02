È sempre mezzogiorno, "non voleva farci lavare le mani": Antonella Clerici, il "Capodanno allucinante"

09 febbraio 2021 a

Antonella Clerici conduce È sempre mezzogiorno su Rai 1 dove ha avuto come ospite Monica Leofreddi. La conduttrice di Rai1 ha raccontato che il loro incontro c’è stato negli anni ’90 e ha ricordato un aneddoto divertente che la lega alla Leofreddi, riguardo a una festa per l’ultimo dell’anno: “Passammo un Capodanno allucinante! Finimmo in una casa di estranei dove non conoscevamo nessuno, erano tutti mosci”.

Divertita, Monica Leofreddi le ha dato ragione e ha ricordato: “Il padrone di casa era tirchissimo, a momenti non ci faceva lavare la mani, ci diceva: “Ora mi fai partire la caldaia”.. Le due poi a unisono hanno ricordato che, "ci siamo defilate dopo la mezzanotte, via di corsa”.

La chiacchierata tra Monica Leofreddi e Antonella Clerici è proseguita poi parlando del cane della conduttrice romana, un incrocio tra un barboncino e un labrador di grandi dimensioni. “L’ho preso in un canile, ho detto: 'Datemi il cane più piccolo che avete!' esperimento non riuscito” ha raccontato la Leofreddi. Antonella Clerici poi ha sottolineato di voler presto rivedere Monica Leofreddi in tv. “Conosce bene l’italiano, che non è da poco conto, ha delle cose da dire spero di vederti presto in tv”. La conduttrice romana pi a sua volta ha sottolineato di essere felice del successo della Clerici, che si è rigenerata dopo un periodo di stop.

