Antonella Clerici, "un melanoma maligno, aggressivo": il racconto straziante sul suo passato

Confessione dolorosa per Antonella Clerici. La conduttrice di Rai 1 si è raccontata a cuore aperto a DiPiù Tv. Qui la Clerici, tornata con È sempre mezzogiorno, ha parlato della scomparsa prematura della madre: “Aveva un male molto aggressivo, un melanoma maligno. Oggi avrebbe senz’altro vissuto di più e meglio”.

Poi la conduttrice di viale Mazzini ha virato su Domenica In svelando un retroscena che in pochissimi conoscono. La Clerici fa infatti un passo indietro al 2008 quando Sandra Mondaini gli diede il mandato di ambasciatrice dell’Airc dicendole: “Farai un ottimo lavoro. Incarico che devi prendere con coscienza e forza”. Per Antonella Clerici “fu un regalo” e un “onore straordinario”. Segreto del suo successo? "Parlo direttamente ai miei spettatori in televisione” ha ammesso al settimanale, “e penso che dovremmo volerci bene perché vale la pena amarci. La vita va coccolata perché è un grande dono e a volte è molto fragile”.

Nella puntata di oggi 9 febbraio di È sempre mezzogiorno la Clerici ha avuto in collegamento un'amica: Monica Leofreddi. Proprio per l'occasione la conduttrice ha voluto ricordare un aneddoto che le lega: negli anni ’90 "passammo un Capodanno allucinante! Finimmo in una casa di estranei dove non conoscevamo nessuno, erano tutti mosci”. “Il padrone di casa - l'ha seguita la Leofreddi - era tirchissimo, a momenti non ci faceva lavare la mani, ci diceva: “Ora mi fai partire la caldaia”.

