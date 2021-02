Il Cantante Mascherato, "possibile che non lo sappiano". Anna Tatangelo-D'Alessio, una pericolosissima "trappola" da Milly Carlucci?

10 febbraio 2021 a

Fari puntati su Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 il sabato sera, che viaggia verso la terza puntata. Non si parla però di Baby Alieno e del "malore" dei Ricchi e Poveri, bensì di Al Bano Carrisi. La Carlucci, infatti, ha anticipato nel corso di una diretta Instagram alcuni punti salienti della prossima puntata. Al Bano, appunto.

"Il Leone ad inizio puntata sfiderà con un medley le altre maschere, poi ci sarà un spareggio, un’eliminazione e lo smascheramento già ad inizio puntata ed uno alla fine. In puntata ci saranno due svelamenti", ha rivelato Milly Carlucci, anticipando l'ingresso in scena di Carrisi. E ancora, si scopre che anche Alessandra Mussolini farà parte della trasmissione.

Dunque, il gossip lanciato da Costantino Della Gherardesca, che ha ipotizzato che la maschera della Giraffa nasconda Anna Tatangelo, mentre dietro al lupo potrebbe esserci Gigi D'Alessio. Costantino ha poi chiosato: "So che la loro relazione non è finita molto bene e che nel Palazzetto i concorrenti non hanno rapporti non sanno chi c’è nelle altre maschere, quindi è possibile che entrambi siano concorrenti senza saperlo". Nel caso, si tratterebbe di un incrocio pazzesco. Tatangelo-D'Alessio per far schizzare alle stello lo share? Chissà...

Costantino, infine, ha ribadito che il Gatto de Il cantante mascherato è sicuramente un gay dichiarato. E dunque Simone Di Pasquale ha chiosato: "Secondo me il Pappagallo ha depistato con l’indizio del padre non intendeva che ha un papà famoso ma solo che ha avuto un padre che gli ha fornito degli importanti insegnamenti ma non per forza è noto".

