Grande Fratello Vip, "quando gli altri dormono...": la proposta indecente di Giulia Salemi, fregata dalle telecamere

“Quando gli altri dormono, è lì che dobbiamo approfittarne. Le telecamere sono tutte per noi…”. Giulia Salemi ha scatenato le critiche dei telespettatori del Grande Fratello Vip, che non hanno gradito il metodo escogitato dall’influencer italo-persiana per mettersi ancora di più in mostra e provare a conquistare la finale. Il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli ha già ottenuto l’accesso all’atto conclusivo del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, mentre la Salemi si ritrova spesso in nomination, essendo un personaggio molto divisivo sia dentro che fuori la casa.

“Dobbiamo inventarci qualcosa”, ha dichiarato Giulia spaccando la platea del GF Vip, tra chi la accusa di essere disposta a tutto pur di arrivare fino in fondo e chi invece prende le sue difese, definendola semplicemente un’uscita ironica. “Fate girare questo video - scrivono su Twitter i suoi detrattori - ecco Giulia che in puntata fa la vittima e qui che si organizza per arrivare in finale. Queste parole dimostrano la sua falsità”.

In ogni caso la Salemi è una concorrente che sta lasciando il segno, dato che nel bene e nel male fa sempre parlare di sé: solo qualche giorno fa era stata protagonista di una gaffe piuttosto pesante, quando davanti a Dayane Mello - che sta affrontando con dignità e coraggio il suo lutto davanti alle telecamere - si è lasciata scappare la seguente frase, “se io sto male, beati voi che riuscite a farvi scivolare le cose addosso…”.

