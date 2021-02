Pomeriggio 5, una troupe di Barbara D'Urso aggredita in diretta: "Avete rotto il caz**"

10 febbraio 2021 a

Una troupe di Pomeriggio Cinque è stata aggredita in diretta durante il collegamento con Barbara D'Urso. Delle immagini inaspettate che hanno spiazzato tutti. Protagonista dell'aggressione l'inviata Cristina Battista, che si trovava a Faenza, fuori dalla casa in cui sabato scorso è stato ritrovato il corpo di Ilenia Fabbri, la mamma 46enne morta con una ferita alla gola. Quando la padrona di casa ha lanciato le immagini da studio, si è vista la troupe che cercava di avvicinare la figlia della vittima, la quale avrebbe segnalato alcune inesattezze nei servizi precedenti relativi alla mamma.

La ragazza, visibilmente scossa dall'accaduto, si sarebbe scagliata sulla troupe e sulla telecamera, dicendo: "Avete rotto il caz**". A quel punto, l'inviata ha iniziato a urlare per fermarla. Dopo le immagini choc, Barbara D'Urso - tornata in studio - ha commentato: "Comprendiamo il dolore della figlia, ma quello è il lavoro dei giornalisti. Se volesse rettificare qualcosa, noi siamo a disposizione".

L'inviata, in collegamento, ha poi riferito gli ultimi aggiornamenti sul caso: "Nella giornata di ieri è emersa l'ipotesi di un killer su commissione. L'assassino si sarebbe intrufolato in casa dalla porta della cucina, nel seminterrato, per poi salire al primo piano e aggredire Ilenia in camera da letto. La vittima è stata trovata a piedi nudi, dunque è possibile che al momento dell'aggressione fosse scalza".

