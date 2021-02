Grande Fratello Vip, Alba Parietti e la verità su Zorzi: "Cinico, snob e arrogante?". Siluro contro Pupo: dietro le quinte

Francesco Fredella 11 febbraio 2021 a

Alba Parietti attacca Pupo. Ormai, in questo Grande Fratello Vip Alba sembra il concorrente ombra. O forse l’opinionista in pectore dello show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La madre di Francescco Oppini esplode quando Pupo attacca Tommaso Zorzi. E non resta in silenzio sui social. “Dire qualcosa a favore o contro qualcuno al GfVip diventa veramente complicato, perché parte un fuoco di fila che lascia francamente perplessi. Tuttavia, io mi sento, di dire che bisogna avere rispetto, di persone che hanno dato tantissimo a questa trasmissione. Tutti hanno meriti, ma tutti hanno limiti. Stefania è molto forte è una donna fatta, con le spalle molto larghe. Zelletta solido. Per quanto Tommaso sembri forte, si sopravvaluta alle volte la capacità di tenuta. Io so perfettamente cosa significa avere le telecamere puntate addosso per cinque mesi e mezzo - tuona la Parietti.

“Zorzi è forse il più talentuoso, quello che fuori dal gioco avrà la possibilità di continuare ad avere successo. Ma questo non perché cinico, snob o arrogante, semplicemente perché ha una marcia in più di tantissime altre persone e questo bisogna riconoscerglielo. Chi fa reality, gioca, impara a costruire strategie. Funziona molto il vittimismo, perché le persone si riconoscono spesso più nella vittima che nei carnefici, salvo poi diventarlo un minuto dopo sui social, senza considerare che dietro ci sono persone e parlo anche degli incolpevoli parenti.

Mi piace Pupo, ma non mi è piaciuto l’attacco per quanto potesse essere divertente quello che diceva lo diceva a un ragazzo di 24 anni molto stressato. Nel gioco tutto viene amplificato. Tommaso sicuramente è portato per il mondo dello spettacolo, sicuramente ha una buona dose di cinismo, ma non lo fa utilizzando dei mezzi bassi. Lui ha il coraggio di non piacere o di piacere , unicamente per la sua personalità, per il suo essere protagonista, non usa mezzucci soprattutto ha una qualità che io trovo straordinaria oltre al talento è molto intelligente. Forse troppo. Forse per fare questo lavoro, bisogna essere un po’ meno intelligenti, un po’ meno sensibili e farsi scivolare addosso le cose e lui in questo non è maestro. Ma proprio perché io conosco questo modo di essere , criticabile finché volete , ma come diceva Nietzsche il “ signore non ha bisogno né di convincere né di piacere “e lui in questo per quanto sia un ragazzo è un gran signore”, conclude Alba sul programma di Alfonso Signorini.

