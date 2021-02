L'Aria che Tira, Vittorio Sgarbi contro il M5s: "Il ricatto delle capre. Perché non lo hanno fatto prima?"

11 febbraio 2021 a

"Improvvisamente l'ecologia e l'ambiente sono diventate una parola nuova, benissimo. Ma come può essere un'urgenza se non è mai stata usata in tre anni di governo da quelli che oggi la rivendicano per appiccicarla a Draghi? Cominciamo a usare la grammatica. I 5 Stelle sono lì dall'inizio della legislatura, perché non hanno fatto prima il Ministero della Transizione Ecologica, lo fanno adesso per creare un ricatto? Una parola che non ha senso, sono delle capre, potevano dirlo prima". Vittorio Sgarbi, ospite di L'Aria che Tira il talk show di La7 condotta da Myrta Merlino, non le manda a dire a Beppe Grillo e ai cinquestelle dopo l'ultima uscita dell'ex comico su ecologia e ambiente e sul ministero della Transizione Ecologica, tutti temi affrontati nelle consultazioni con Mario Draghi.

Vittorio Sgarbi critica i grillini per aver usato questa parola nuova come transizione ecologica come se fosse una nuova moda. Il critico smentisce anche le parole di Grillo sull'approvazione di Draghi a questi neo temi ecologisti dei cinquestelle: "Mi pare che non sia vero che abbia dato segni d'assenso come se avesse accettato queste condizioni. Quindi Grillo mente come sempre. Non basta il Ministero dell'Ambiente? Se gli interessava tanto potevano dirlo prima. Sono meno di duecento in Parlamento? allora stiano all'opposizione".

Infine quando la Merlino dice che si deve rassegnare perché i grillini entrarono comunque nel governo, lui risponde alla sua maniera: "Speriamo di no, che li mettano nel cesso..."

