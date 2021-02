Gerry Scotti avvisa Mediaset: "Mi scade il contratto con Mediaset, vediamo che fare"

11 febbraio 2021 a

"Ogni giorno mi fanno i complimenti per i numeri delle repliche di Caduta Libera, ma la verità è che avrei preferito fare delle puntate originali. So che per la pandemia Mediaset ha fatto di necessità virtù: passato il periodo di necessità, mi auguro arrivi anche il periodo della virtù. L'8 marzo torno in onda con Striscia prima con Francesca Manzini, poi con Michelle Hunziker. A giugno invece il mio contratto scade, vediamo come vanno le cose...". Gerry Scotti, da poco diventato nonno, non vede l'ora di tornare in tv. Annuncia la sua nuova partecipazione a Striscia la Notizia il giorno della festa delle donne e si lamenta un po', alla sua maniera bonariamente, delle tante repliche di Caduta Libera, causa pandemia, mandate in onda su Mediaset.

In una intervista al Corriere della Sera è palese la voglia di Scotti di tornare a condurre un programma in diretta tv e quell'accenno al contratto in scadenza con Mediaset, sembra soltanto una richiesta di attenzione per i vertici dell'azienda a dire che lui c'è è che è pronto a continuare: impossibile immaginare Gerry Scotti in onda su uno schermo che non sia Mediaset. Intanto, da novello nonno, si gode la nipotina. Mascherina e coppola in testa, spingendo il passeggino con "a bordo" la nipotina, nata il 15 dicembre. Così Gerry Scotti è tornato a farsi vivo con i suoi fan su Instagram, pubblicando una sua foto mentre va a passeggio per Milano. "È da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato…".

