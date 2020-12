Gerry Scotti, da Mediaset alla concorrenza? Chi sta facendo carte false per averlo nell'evento dell'anno Rai

22 dicembre 2020 a

Gerry Scotti parteciperà Sanremo 2021? La nuova edizione del festival sta prendendo forma sotto la direzione artistica del confermatissimo Amadeus, che per il secondo anno consecutivo sarà affiancato da Fiorello. Nonostante manchino un paio di mesi abbondanti all’inizio della kermesse, già iniziano a circolare i primi nomi dei personaggi che potrebbero accompagnarli sul palco dell’Ariston in una o più serate. Sulle presenze femminili tutto tace, a parte un paio di indiscrezioni che i ben informati hanno definito campate per aria. Ora invece arriva una voce molto interessante da Dagospia, dove Giuseppe Candela ha svelato due possibili trattative in corso per le presenze maschili. Una riguarderebbe Zlatan Ibrahimovic e ci sarebbero buone possibilità di esito positivo: almeno per una sera il campione svedese del Milan dovrebbe esserci, ma non è escluso un suo coinvolgimento addirittura maggiore. Tornando invece a Gerry Scotti, Candela ha ricordato che già la scorsa edizione era prevista la sua partecipazione, saltata all’ultimo per impegni lavorativi: questa allora potrebbe essere la volta giusta per uno sbarco in Riviera. “Amadeus mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata - aveva dichiarato Scotti un’intervista rilasciata al Fatto a febbraio - un modo per ricreare l’atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non ho potuto andarci da Varsavia e mi è dispiaciuto perché me lo aveva chiesto con grande stima e rispetto”.

