Isola dei famosi, "fuga di notizie a Mediaset": Ilary Blasi fregata, questi sono i veri nomi?

Isola dei famosi. Tutto quasi pronto. Il cast è al completo e il Totonomi non manca, soprattutto alla vigilia della prima puntata (fissata per l’8 marzo). Spunta il nome di Giovanni Ciacci, esperto di look e opinionista della d’Urso. proprio qualche giorno fa l’ex concorrente di Ballando con le stelle è stato al centro di un siparietto con Floriana Secondi, che lo aveva accusato di aver scippato il suo posto all’Isola. Lui ha negato. Ma il caso esplode. Infatti, secondo i beninformati, potremmo trovarci di fronte ad un vero e proprio scoop.

Quattordici in totale i vip pronti a sbarcare nel reality di Ilary Blasi. Dovrebbe esserci il pugile Clemente Russo, l’ex calciatore Paul Gascoigne, l’attore Brando Giorgi, il modello Akash Kumar e Giovanni Ciacci. Ma anche il giornalista Amedeo Goria, che qualche mese fa proprio noi di Libero abbiamo svelato per primi. A Nuovo Tv ha detto: “Mi intriga l’esotismo di questa avventura, è un bel modo per staccare la spina“.

Poi quasi certa la conduttrice Elisa Isoardi con Vera Gemma. Spazio anche alla showgirl Angela Melillo ed a Valentina Persia. Non mancano, però, i probabili: quelli che potrebbero arrivare all’ultimo minuto o come riserve. Parliamo di Eleonora Giorgi, Gilles Rocca, Alex Nuccetelli, Antonella Fiordelisi e Francesca Lodo. Nomi, tanti nomi. Molte indiscrezioni che si rincorrono alla velocità delle luce in queste ore. Nessuno parla: bocche cucite nel quartiere generale di Magnolia. I nomi, però, sono già trapelati. In barba alle regole dell’embargo. Ma è la sintassi del gossip: tutto vero.

