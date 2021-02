Striscia la Notizia scova il ristoratore più fesso di tutti i tempi: "Hamburger vegetariano di...", sconcertante

12 febbraio 2021 a

Refusi, errori e i cartelli più incredibili nei quali ci si può imbattere. Siamo nel regno di Cristiano Militello a Striscia la Notizia, ossia la rubrica "Striscia il cartellone", proposta nell'edizione del tg satirico di Canale 5 in onda nella serata di ieri, giovedì 11 febbraio. Tutto il meglio del peggio, insomma, a partire da una peculiare confezione di spaghetti surgelati, venduta all'estero. Il nome? "Kaghetti". E Militello chiosa: "Un prodotto fatto in Italia e disfatto all'estero".

Si prosegue con un surreale cartello comparso su un'autostrada. Un divertentissimo refuso che deve aver lasciato basiti gli automobilisti che lo hanno letto: "Per Bologna rabbia a banchi". Già, "rabbia" e non "nebbia". Piuttosto incredibile. E Militello si chiede: "Intendevano nebbia? In effetti anche quando sei arrabbiato non ci vedi più dal nervoso".

Ma forse, la vera perla della settimana è quella "proposta" da un ristorante, sulla lavagnetta posta fuori dal locale. La promozione del giorno? Surreale: "Hamburger vegetariano di pollo". Ma come? "Forse è stato fatto quando il pollo era ancora un uovo?", scherza l'inviato di Striscia la Notizia.

Infine, sempre in tema di ristoranti, il peculiare ed azzeccatissimo nome scelto per un locale all'estero: "Fidel Gastro", nome che fa il verso a Fidel Castro. "In questo posto si entra al grido di hasta la pastasciutta siempre", conclude Militello.

Striscia lo Striscione, il servizio di Militello: ecco il video

