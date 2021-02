Storie Italiane, lo straziante appello di Eleonora Daniele: "Lo chiedo a voi giornalisti, fate qualcosa". Salvare la vita alla piccola Melissa

Francesco Fredella 12 febbraio 2021 a

a

a

“Lo chiedo a voi giornalisti. Dovete occuparvene”: quello di Eleonora Daniele è un vero e proprio appello, piovuto a Storie Italiane, la trasmissione che conduce su Rai 1. La giornalista veneta si occupa del caso della piccola Melissa, la bimba pugliese affetta da Sma (una malattia gravissima). Melissa necessita di un farmaco milionario. “Io tipo starò vicino”, dice la Daniele alla madre di Melissa. Infatti c’è molta attesa per l’autorizzazione del farmaco contro la Sma.

"Una nostra amica minacciata di morte". Eleonora Daniele, orrore vip senza precedenti a Storie italiane

La Daniele torna ad occuparsi di un tema molto sentito, un problema che vive una famiglia pugliese e che potrebbe essere comune a tante altre persone. Ed Eleonora cerca in tutti i modi di stare vicino a quella mamma. “Ho anch’io una figlia e posso capire. Sarà sempre attenta a questi temi”, continua la Daniele. Non è la prima volta che torna ad occuparsi o di una tematica come questa. “Ogni bambino è nostro figlio. Sto combattendo per loro come farebbe una madre“, aveva detto solo poche settimane fa.

"Mi dissocio". Eleonora Daniele, scontro frontale con Alba Parietti: donne e polizia, gelo in studio a Storie italiane

Nelle prossime ore l’Aifa, l’agenzia per la sicurezza del farmaco, si esprimerà sulla terapia che potrebbe salvare la via alla piccola Melissa. Come lei ci sono decine e decine di bambini che rischiano di morire. Quel farmaco milionario, da somministrare entro i 6 mesi di vita, può essere l’unica salvezza. E i genitori di Melissa stanno lottando in tutti i modi. Storie italiane, ormai da anni, si occupa dei più deboli. Ed è per questo che il format del daytime di Rai1 è stato spesso premiato dal Moige - Movimento Genitori - o da altre associazioni.

Il dramma di Alessandra Tripoli: "Ho rischiato, il battito rallentava", lacrime in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.