Stasera Italia, Laura Boldrini straparla : "Il Recovery Fund solo grazie a Conte". E Barbara Palombelli la gela

Laura Boldrini ne è convinta: è solo merito del governo giallorosso se l’Italia ha ricevuto i 209 miliardi del Recovery Fund europeo, superando così ogni altro Paese dell’Unione. “Una cosa che, con un altro governo, non era scontato avere”, ha detto l’ex presidente della Camera a Stasera Italia. E ancora: “Sono state implementate anche delle misure sociali molto chiare”. La conduttrice Barbara Palombelli, però, non è sembrata tanto d’accordo e le ha risposto nel merito.

“Questa narrazione gli economisti la smontano. Dicono che ci hanno dato tanti soldi perché siamo messi tanto male. Non è che ce li hanno dati perché siamo bravi, ce li hanno dati perché siamo ridotti male”, è intervenuta la Palombelli. “Secondo me ce li hanno dati anche perché hanno lavorato bene alcuni ministri, Roberto Gualtieri e Enzo Amendola. Anche Paolo Gentiloni in Europa”, è andata avanti la Boldrini.

Secondo l’ospite della Palombelli, quindi, la squadra del governo precedente è riuscita a ottenere più fondi perché si trattava di una “squadra affidabile”. “Adesso però che è successo? Una crisi, una componente della maggioranza si è tirata fuori, ha ritirato la delegazione – ha continuato la dem riferendosi alla mossa di Matteo Renzi – una crisi difficile da capire”.

