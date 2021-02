Andrea Delmastro di Fdi a L'aria che tira: "La grande ammucchiata, Boldrini e Salvini. Mi dite come...". Ora è guerra vera

09 febbraio 2021 a

"La politica ha abdicato, infatti c'è una resa senza condizioni": Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia punta il dito contro l'esecutivo di Mario Draghi, ma soprattutto contro tutti i partiti che hanno accettato di farne parte. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, il deputato ha parlato dei suoi dubbi in merito al nuovo governo: "Non sappiamo il programma se non per cinque punti molto generici, non conosciamo i ministeri, non sappiamo neanche quanto durerà il governo. C'è una sorta di resa incondizionata di tutti i partiti".

Secondo Delmastro, inoltre, il problema è alla base. La questione principale è che non sia stato consentito agli italiani di recarsi alle urne. "Noi riteniamo che l'Italia non sia una democrazia sotto tutela e di serie B. Dovrebbe poter andare al voto e scegliere a chi affidare il proprio destino", ha continuato. Un discorso totalmente in linea con quanto sostenuto dalla leader del partito Giorgia Meloni, che invoca le elezioni ormai da tempo.

"Poi c'è la questione della 'grande ammucchiata': questa non è coerenza. Io mi chiedo, come si fa a curare le ferite economiche e sanitarie del Paese mettendo insieme dalla Boldrini a Salvini? - ha detto il deputato di Fratelli d'Italia in maniera provocatoria -. Lo scontro tra bande di questa maggioranza assolutamente disarmonica e non coesa fra qualche mese arriverà alla bulimia di potere. D'altro canto è già crollato il governo per la bulimia di potere. E quindi imploderà di nuovo anche questa maggioranza".

