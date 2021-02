Striscia la Notizia svela lo scandalo-ambulanze: ecco come guadagnano sulla pelle dei malati di Covid

13 febbraio 2021 a

Uno scandalo ai danni dei malati di coronavirus. Striscia la Notizia manda in onda il costo dell'ambulanza nella provincia di Napoli. Il servizio di Luca Abete, mostra come alcune onlus di ambulanze richiedono dei prezzi esorbitanti per il trasporto di pazienti Covid nonostante i pochi chilometri da percorrere. Quali? Ben 250 euro per fare giusto 10 km. Questo però solo per chi è infetto, perché alle persone che non hanno il virus costa meno, 100 euro. Ma ci sono onlus che chiedono anche di più. Dimenticate infatti i 250 euro, perché alcune ambulanze arrivano a costare anche 300.

Ancora più assurdo - spiega Abete - è la modalità di pagamento che avviene "senza alcuna tracciabilità". Solo ed esclusivamente in contanti. Finita qui? Neanche per sogno c'è chi chiede 500 euro "con contanti da consegnare in ambulanza" e chi addirittura 550. Peccato però che sia Giuseppe Galano, direttore centrale operativa "118" di Napoli, a fare chiarezza sui veri costi: "Un trasporto normale non dovrebbe arrivare ai 100 euro. Tutte le altre cifre sono venute ai tempi del Covid. Quando si parla di fattura, per le onlus non si deve ricaricare con l'Iva". Un vero e proprio scandalo di chi si approfitta della situazione emergenziale.

Il tg satirico di Antonio Ricci non si occupa solo di ospedali. Sempre sul coronavirus girano da tempo fake news. Una a caso è quella smascherata dall'inviato Max Laudadio che ha parlato con un esperto, il nutrizionista Dario Vista. La fake news che gira sottolinea che bisogna mangiare cibi col ph superiore all'8,5 perché il ph del coronavirus varia da 5,5 a 8,5. Nulla di più falso.

