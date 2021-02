Grande Fratello Vip, "che due co***": crisi isterica per Tommaso Zorzi, tenta il gesto estremo in piena notte. Panico a Mediaset

13 febbraio 2021 a

Sfuriata in piena notte. Tommaso Zorzi esausto ha tentato di varcare la porta rossa e abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip. A fermarlo l'amica Stefania Orlando. La decisione estrema dell'influencer milanese è avvenuta al culmine dell'ennesimo diverbio con Giulia Salemi. La concorrente del programma di Canale 5 ha inveito contro di lui, dandogli del perfido e del maligno, nel tentativo di difendersi dalle sue accuse. Zorzi aveva infatti a sua volta puntato il dito contro la Salemi sostenendo he fosse stata cattiva nell’annuire ad una clip contro Stefania – sul rapporto controverso con Maria Teresa Ruta – mostrata in puntata da Alfonso Signorini.

Non solo, perché Zorzi ha incolpato la Salemi di essere stata stratega nell’aver scelto lui come possibile finalista per non voler dare la possibilità a Samantha De Grenet “che t’aveva nominata”. Zorzi ha poi tentato di difendersi affermando che la vicinanza tra Dayane Mello e la Salemi fosse pura strategia di gioco. Ma gli animi si sono scaldati: dopo poco Tommaso ha cominciato a correre in direzione delle due porte rosse in grado di condurlo all’esterno. Da un lato la prima si è aperta senza problemi, dall’altro la seconda era invece chiusa, cosa che ha permesso ad Andrea Zelletta, Stefania e Pierpaolo Pretelli di bloccarlo. “Mi devono fare uscire, non possono chiuderla“, "non sto scherzando" ha iniziato a gridare prima che gli si parasse di fronte la Orlando: "Allora mi metto una cosa io ed esco con te“, ha detto la showgirl.

Molti hanno sospettato della "sceneggiata" ideata da Zorzi. Tra questi la stessa Dayane che ha commentato puntualmente: “Di nuovo questa scenata? Ma che due co***“. Tommaso è visto tra gli eletti per concorrere al ruolo di terzo finalista insieme ad Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò. Un buon motivo per non abbandonare tutto a due passi dalla fine.

