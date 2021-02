Grande Fratello Vip, “piuttosto che passare una serata con Elisabetta Gregoraci…”: chi la umilia, attacco senza precedenti 

13 febbraio 2021 a

Elisabetta Gregoraci è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - e probabilmente sarebbe arrivata fino in fondo se non avesse deciso di uscire di sua volontà a dicembre, rifiutando il prolungamento del programma per tornare a casa dal figlio. L’ex moglie di Flavio Briatore continua a far discutere anche fuori dalla casa del GF Vip, ma soprattutto non mancano gli attacchi nei suoi confronti.

L’ultimo in ordine di tempo è arrivato a sorpresa da Fabio Canino, noto soprattutto per essere uno dei giurati di Ballando con le stelle, quindi di un programma rivale del reality di Canale 5. Ospite di Tv Talk, Canino ha lanciato una frecciata alla Gregoraci: “Non è snobismo, ma preferisco guardare Netflix piuttosto che parlare per una serata intera con lei”. Poi ha criticato anche il GF Vip e il suo format: “Non potrei mai stare con 24 sconosciuti, con in comune un bagno solo è antigienico ma, a parte questo, dovrei sentire discorsi di cui non me ne frega assolutamente nulla”.

Canino ne ha avute anche per Signorini e i suoi autori, accusati di scegliere apposta personaggi controversi che potrebbero rendersi protagonisti di episodi eclatanti: non a caso in questa edizione sono fioccate le squalifiche tra frasi razziste e altro: “Fa parte del gioco chiamare certi concorrenti divisivi per poi squalificarli quando eccedono”.

