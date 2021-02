Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto avverte Mario Draghi: "Ce la farai tra i congiuntivi sbagliati di Di Maio e l'inglese di Renzi?"

15 febbraio 2021 a

Anche a Che Tempo Che Fa si parla del nuovo governo guidato da Mario Draghi. Nella puntata di domenica 14 febbraio è Luciana Littizzetto a dedicare una lettera al nuovo premier: "Caro Draghi, Dragoncello - ha esordito su Rai 3 da Fabio Fazio - che tanto sapore darai alle nostre vite. Tu che conosci bene le Borse, che le hai nel cuore e anche tanto sotto gli occhi. Tu che mi fai sentire una tua mezza parente dopo che ho usato per anni i soldi col tuo autografo sopra. Appena il grande Matty (Sergio Mattarella ndr) dalla cravatta storta ti ha scelto, è sceso lo spread, sono salite le azioni, abbiamo risparmiato se mi consenti il termine non tanto tecnico, un pu***io di euro, manca solo che tu ascenda al cielo".

Finita qui? Neanche per sogno perché la comica non usa mezzi termini e avverte l'ex presidente della Banca centrale europea circa le difficoltà che incontrerà lungo il suo cammino."Mario caro. Sono in pena per te. Ce la farai a reggere i congiuntivi sbagliati di Di Maio? Rispondi con onestà. Te la senti di ascoltare Renzi che parla in inglese? Pensaci, Mario, che i cavolini amari sono qua, non a Bruxelles. Guarda Mario Monti? Prima di fare il presidente del consiglio aveva i capelli neri come la Cucinotta, adesso è bianco come la pasta del pane", ha affermato.

Una missiva tutta ironica che si conclude con un consiglio: "Dragone carissimo. Infine ricordati sempre quello che diceva Kennedy: 'Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, ma cosa puoi fare tu per il tuo paese fino a quando Renzi non ti frega'", ha detto facendo un accenno all'ennesima giravolta del leader di Italia Viva. È stato lui, con il suo colpo di scena, a far cadere il governo di Giuseppe Conte.

