Non è l'Arena, botta e risposta tra l'avvocato Chiesa e Pietro Senaldi sul caso Genovese: "Put***", "Lo dice lei"

Duro botta e risposta tra Pietro Senaldi e l'avvocato Ivano Chiesa a Non è l'Arena. Nello studio di La7 di Massimo Giletti una delle ragazze che ha partecipato alle feste a base di droga organizzate da Alberto Genovese ha riferito di andarci sono per "gli amici, per divertirsi". E così il direttore di Libero si è lasciato andare ricordando alla giovane che quelli sono tutt'altro che "begli amici". Immediata la reazione di due delle ragazze violentate del manager milanese: "Ma come si permette? Pensi ai suoi di amici". "Ma se Genovese era un invasato che si drogava", ha replicato Senaldi sottolineando che il manager è ora in carcere per stupro.

E ancora Chiesa: "Ma non ho parole". "Perché quello è un amico? È una bella persona Genovese ", ha chiesto il direttore senza ricevere risposta. "In tv c'è gente che da delle putt**e alle ragazze violentate", ha proseguito Chiesa mentre Senaldi gli ricordava invano la domanda. Di sottofondo la voce di Asia Argento che commentava: "Mamma mia, grazie avvocato Chiesa".

Ma non è finita qui, perché Senaldi ha portato in auge un'altra questione: "Chi accusa deve fornire le prove e non il contrario". "Non ho parole. Qua si sta dicendo che queste ragazze, povere stelle, vanno in tv per farsi pubblicità", è intervenuto Chiesa. "No, è solo la legge, io faccio domande e lei insulta", ha detto a sua volta il direttore di Libero per l'ennesima interrotto da Asia Argento.

