Lucia Annunziata ad Agorà: "I partiti con Draghi? Come cani di muta della caccia. Giorgia Meloni? Anche l'opposizione è un'ammucchiata"

Lucia Annunziata un fiume in piena. La conduttrice di Mezz'ora in più ne ha una per tutti. "Secondo me il governo di Mario Draghi è più di un commissariamento della politica - esordisce senza mezzi termini ad Agorà su Rai 3 -, è una certificazione del collasso dei partiti". Da qui la metafora "volgare": "Scusate, sono come i cani di muta della caccia che si sono ribellati contro il padrone. È arrivato un signore che li deve mettere in fila, ma i cani hanno una tendenza a ribellarsi".

Per la Annunziata tra le fila di questi partiti "c'è un certo rancore nascosto": "Tutti i partiti - prosegue nel salotto di Luisella Costamagna - nutrono rabbia nei confronti di questa operazione, sono stress, inclusa la Lega". La giornalista porta come esempio l'attacco di Matteo Salvini al ministro della Salute Roberto Speranza e al suo consigliere Walter Ricciardi. Entrambi propensi ad annunciare un altro lockdown. "Salvini lo ha fatto, è andato fuori dalle righe per primo perché ha bisogno di mantenere il protagonismo visto che non è al governo".

Ma la Annunziata ne ha anche per Fratelli d'Italia: "Quando parlo di marginalità di FdI, mi riferisco al peso nel voto e all'influenza nello spostare le decisioni del premier. Se il governo Draghi imbroccherà due-tre passaggi, Fratelli d'Italia sarà marginale sui voti e dinamiche parlamentari. Sono sempre stata rispettosa nei confronti di Giorgia Meloni e del partito ma loro parlano tanto di questo governo come un'ammucchiata, faccio notare che anche l'opposizione è un'ammucchiata". Infine la giornalista raddrizza il tiro: "La Meloni fa bene a stare all'opposizione. Io ho sempre detto che la debolezza di questo Paese sta nel fatto che gli esecutivi non vengono eletti". Un modo come un altro per lanciare un avvertimento all'ex banchiere ora alla presidenza del Consiglio. Ora alle prese con partiti l'uno l'opposto dell'altro.

