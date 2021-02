Mezz'ora in più, rovinosa gaffe di Lucia Annunziata davanti a Salvini: "Sono impazzita?", si accascia sul tavolo per il disastro

15 febbraio 2021 a

Gaffe senza precedenti per Lucia Annunziata. La conduttrice di Mezz'ora in più, nella puntata di domenica 14 febbraio, ha fatto confusione. "Chi è che ha perso, quello che perso, più perso di lei…", ha esordito, bloccandosi in continuazione. "Non di lei, dentro le forze politiche", ha ripreso salvo poi cadere ancora nel garbuglio. Evidentemente l'avere Matteo Salvini in studio ha messo la conduttrice di Rai 3 in difficoltà, visto che poco dopo è incappata in un nuovo errore.

"Non di lei, dentro le forze politiche in questo nuovo governo Prodi?", è stata la domanda della giornalista al leader della Lega. Un'uscita clamorosa, che ha spinto la conduttrice ad auto-rimproverarsi: "Oddio, ma che so’ impazzata?", ha chiesto disperata, chinando il capo e portandosi le mani nei capelli. Il tutto di fronte a un Salvini a dir poco imbarazzato. Per cercare di riportare la tranquillità in studio, il numero uno del Carroccio ha giustificato la gaffe con un semplice: "Sarò stato un lapsus freudiano".

A quel punto tutto è sembrato tornare in ordine: "Vabbè, governo Prodi, mi scuso tantissimo. Governo Draghi", ha proseguito la conduttrice, lasciando la parola al leader della Lega. Ma le figuracce sono proseguite. A pochi minuti dalla fine della puntata, la Annunziata ha detto a Salvini: "Vediamo quando non le verrà di nuovo la voglia di rompere". E ancora: "Facciamo il tampone. Il tampone psicologico al guidatore della ruspa". A quel punto anche Salvini è rimasto interdetto, avendo capito la brutale frecciatina: "Il tampone psicologico?", ha chiesto mentre la conduttrice si rendeva conto dell'ennesimo scivolone e si scusava: "Parlando si dicono tante cose…". Ma la Annunziata non è nuova a brutte figure. E sempre con l'ex ministro dell'Interno. Mesi fa, in occasione di un'altra intervista, la conduttrice aveva parlao di "cog****o" al posto di "maglioncino", finendo ancora per ridicolizzarsi.

