Elisabetta Gregoraci sbrocca: "Mi sono rotta il c***, me ne vado". Pazzesco: sapete dove fugge? Schiaffo alla miseria

“Non ce la posso fare, non dormo più la notte. Mi sono rotta i c***, me ne vado su un’isola privata”. Elisabetta Gregoraci è apparsa sconfortata e depressa in un video di anticipazioni della prossima puntata delle Iene, che hanno organizzato un perfido scherzo all’ex moglie di Flavio Briatore. La quale, lavorando anche con i social, si è sentita persa quando è venuta a sapere che il suo profilo Instagram era stato hackerato.

In realtà era stata la iena Nicolò De Vitis a organizzare tutto con la complicità della sorella Marzia, che gli aveva permesso di accedere al tanto ambito account da quasi 2 milioni di seguaci. Ma ovviamente la Gregoraci non ne sapeva nulla e quindi pensava davvero di aver perso il proprio profilo, sul quale intanto venivano pubblicati messaggi scomodi contro i concorrenti del Grande Fratello Vip: “Non voglio più sapere niente”, ha esclamato per poi rivolgersi alla sorella, accusandola di non volerla aiutare a risolvere questo grosso guaio.

“Perché non fai una storia tu che sei mia sorella? Scrivi che stiamo risolvendo il problema con la polizia”, ha detto la Gregoraci, trovandosi però di fronte al rifiuto di Marzia: “Ma a cosa serve, così non recuperi il profilo. E se te lo bloccano?”. “Ma che me ne f***, tanto peggio di così…”, ha risposto Elisabetta che è rimasta affranta, arrabbiata e sconsolata fino a quando le Iene non hanno deciso di rivelarle la verità.

