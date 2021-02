L'aria che tira, bastonate tra Santanchè e Gasparri: "Ci hai dato una notizia", "Ti spiego cosa sono gli alleati". Ecco l'effetto-Draghi

15 febbraio 2021 a

Dibattito politco tra Daniela Santanchè a Maurizio Gasparri sull'unità del centrodestra più una piccola digressione sul prossimo Capo dello Stato. Questo è quello che avvenuto a L'Aria che Tira, il talk di La7 condotto da Myrta Merlino. I due esponenti del centrodestra si trovano ora su fronti contrapposti: Gasparri con Forza Italia al governo, Santanché con Fratelli d'Italia all'opposizione.

Proprio da questo particolare si è acceso un dibattito tra i due, con la Santanché un po' sorpresa che chiedeva alla conduttrice: "Ma Gasparri ci ha dato una notizia. Il governo Draghi è a scadenza?", lasciando perplesso il senatore di Forza Italia che ha immediatamente replicato alla Santanché.

"Come siamo stati alleati con Fratelli d'Italia e la Lega quando la Lega governava coi grillini, accadrà anche in questa fase. L'unità del centrodestra non la metto in discussione. A febbraio del 2022 si eleggerà il Capo dello Stato, sarà uno spartiacque". Ha spiegato Gasparri alla collega Santanché analizzando l'attuale momento politico e le dinamiche interne ad un centrodestra per ora diviso, ma unito nelle strategie politiche. Gasparri, infatti, ha ricordato che quando la Lega governava in Italia senza i forzisti, l'alleanza di centrodestra si presentava unita alle regionali vincendo. Infine una battuta verso la Merlino per la domanda se il prossimo Capo dello Stato sarà Mario Draghi: "Al Quirinale non ci andremo né io, né lei, si metta l'anima in pace...".

