Uomini e Donne, Maria De Filippi smaschera il truffatore in studio: "Non ce la puoi fare". Clamoroso, il tizio fa una brutta fine

16 febbraio 2021 a

a

a

Anche per Maria De Filippi, ogni tanto, la misura è colma. E quest'ultima si è riempita nella puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5 ieri, lunedì 15 febbraio, quando la padrona di casa ha detto chiaro e tondo di essersi stufata. La ragione? Un "corteggiatore sospetto", insomma uno che sarebbe davanti alle telecamere soltanto per se stesso e non per Gemma Galgani, come in teoria dovrebbe essere. Un'accusa, per inciso, rilanciata nei confronti del corteggiatore dalla stessa Gemma. Il corteggiatore nel mirino è Maurizio G.

"Video intimo e inquivocabile". Scandalo sessuale a Uomini e donne, Aurora sotto choc: mostrano il filmato | Guarda

I sospetti si fondano su due elementi: la delusione di lui per non averle dato un regalo (sponsorizzato?, sospetta davidemaggio.it) in puntata e il fatto che la ha tenuta a debita distanza nel corso dell'appuntamento della sera precedente, "manco avessi le pulci", ha infatti commentato scorata la Galgani. Anche Tina Cipollari ha picchiato duro contro il corteggiatore sospetto: "Quando vengono smascherati devono lasciare lo studio, non stare là a fare i pappagalli", ha tuonato l'eterna rivale di Gemma.

La De Filippi, da par suo, ha tenuto un atteggiamento meno diretto, più soft. Ma non per questo molto chiaro. La conduttrice, rivolgendosi al tizio, ha infatti chiesto: "Ma se a te piace Gemma, che motivo hai di stare al centro dello studio? Non la puoi vedere di sera, di giorno...?". Dunque, la De Filippi lo ha messo in guardia: "È legittimo che non ti piaccia Gemma, ma fingere un sentimento o un interesse, o fai veramente un’accademia di recitazione, e sai recitare bene, o hai dietro uno sceneggiatore bravo, o non ce la puoi fa’, te lo dico proprio". Insomma. Nessun giro di parola, dritta al punto.

Avete visto la neo-tronista curvy della De Filippi? Ecco Samantha, bellezza sconvolgente: silenzio in studio | Guarda

Dunque la conduttrice non lesina critiche neppure a Gemma Galgani: "Dici che sa recitare bene perché sei un pollo che ci caschi tutte le volte, scusami se te lo dico". Infine, torna a mettere alle strette il corteggiatore, con toni piuttosto beffardi: "Io sono per la verità, visto che ha detto che gli piace Gemma da un punto di vista fisico, sicuramente succederà qualcosa, non voglio ostacolare questa storia... Assisteremo ad un corteggiamento serrato. Questa settimana se la prende per scegliere tra Gemma e Maria, per me questa soap del Segreto (in montaggio è stata inserita la sigla della soap, ndr) è irrinunciabile e quindi io ti chiedo di rimanere (…). La portiamo fino alla fine (…)", ha concluso la De Filippi. Dunque, Maurizio è uscito dallo studio con Gemma, con cui ha passato una mezz'oretta. Maurizio smascherato, colpito e affondato.

"Come ti sei permesso?". Gemma Galgani allibita, foto hot dal cavaliere Maurizio: in studio cala il gelo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.