Otto e Mezzo, botta e risposta Lilli Gruber e Alessandro Sallusti: "Altrove non è così", "Sì ma qua la democrazia esiste"

Botta e risposta tra Lilli Gruber e Alessandro Sallusti. Terreno del piccolo scontro è Otto e Mezzo. Qui, su La7, il direttore del Giornale si lascia andare a un consiglio per Mario Draghi. "Draghi - commenta - deve dire cosa vuole fare. Il suo silenzio sta ingigantendo la Babele". Per Sallusti, in collegamento con la Gruber, l'ex banchiere deve tenere a mente che non è più alla Banca centrale europea dove tutti sono in linea e chi si ribella "finisce dritto dritto nella filiale di Canicattì. Qua Siamo in una democrazia e ogni partito dice quello che vuole".

Immediato l'intervento della conduttrice: "In realtà in altri Paesi non è proprio così". "Sì - risponde a sua volta Sallusti -, ma qui siamo in Italia". E ancora la Gruber: "Ok, ma i partiti potrebbero anche contenersi". Il riferimento della conduttrice sembra esplicito. Poco dopo infatti la Gruber vira su Matteo Salvini, reo - a suo dire - di un'uscita poco delicata. "C'è solo la morte di irreversibile, per fortuna - ha detto da Myrta Merlino in riferimento all'uscita dall'euro - samo nelle mani del buon Dio".

A stretto giro di posta, ecco che Nicola Zingaretti ha replicato su Twitter: "L'Euro e l'Europa sono la dimensione dove pensare e rafforzare il futuro dell'Italia. Dovrebbe essere anche superfluo ripeterlo". Insomma, sulle liti tra partiti sembra proprio avere ragione Sallusti.

