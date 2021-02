DiMartedì, Pietro Senaldi contro la Lorenzin: "Il governo Draghi? Forse vogliono nascondere il fatto che non abbiamo i vaccini"

17 febbraio 2021 a

a

a

"Le nuove varianti un pretesto per giustificare che non varia mai nulla: decidere 12 ore prima fa bene ai talk show, ma non fa bene agli italiani. Ci sono approssimazione e mancanza di sensibilità. Forse tutto questo è per nascondere il fatto non abbiamo i vaccini, a differenza degli altri Paesi". Questo il pensiero di Pietro Senaldi, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì in onda su La7. Senaldi ha preso spunto dalla prima polemica scoppiata nei confronti del nuovo governo Draghi con lo spostamento, deciso all'ultimo, della riapertura degli impianti sciistici dal 15 febbraio al 5 marzo.

Senaldi non risparmia critiche alla nuova maggioranza: "Il governo si muove a tentoni in una logica che riesce a vedere solo il singolo problema e non le cose più ampie. Ci sono meno morti del giorno in cui sono state decise delle riaperture e si decide di chiudere. Ci sono tante cose che non vanno", attacca il direttore di Libero.

"Quella è vera libertà". Pietro Senaldi, lezione ad Andrea Crisanti: lezione al virologo "anti-Zaia" su La7 | Video

Senaldi torna anche sulla decisione di chiudere con poco preavviso l'attività degli impianti sciistici. "Vorrei sapere se il governo si è reso conto del danno che ha fatto a decine di migliaia di persone che è un anno che non lavora. Ho visto un servizio in tv dove un albergatore in tv ha aperto il frigo 'ventimila euro di carne', chi è che glieli ridà", spiega Senaldi.

Video su questo argomento Stop Sci, Kompatscher: "Concentriamoci su prossima stagione"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.