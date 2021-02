Grande Fratello Vip, indiscreto-terremoto: "Fatta fuori Antonella Elia", il gesto che le costa il posto

17 febbraio 2021 a

Ad averla voluta, a tutti i costi, al Grande Fratello Vip in veste di opinionista è stato Alfonso Signorini. Si parla di Antonella Elia, controversa protagonista del reality di Canale 5 che dopo un'edizione-monstre sta arrivando verso la conclusione. Carattere forte, eccentrico, imprevedibile, quello della Elia. Un carattere che aveva già mostrato nella scorsa edizione del reality, a cui prese parte in veste di concorrente. Ma anche da opinionista, liti, scontri e scivoloni non sono mancati. Si pensi, circa un mese fa, il durissimo confronto con Samantha De Grenet, per il quale alcuni chiesero di "rimuoverla" dal ruolo.

E, forse, la Elia potrebbe essere rimossa. Ma dalla prossima edizione. TvBlog, infatti, rispondendo a un'utente che su Instagram chiedeva se Antonella sarà confermata al prossimo GfVip, ha detto chiaro e tondo di no, con una discreta sicurezza. Potrebbe insomma essere fatta fuori. Quasi sicuro, per il sito specializzato in televisione e dintorni.

E come mai? Per ora, impossibile saperlo. Per certo, la Elia è polarizzante. Insomma, non piace a tutti. TvBlog, rivelando il possibile avvicendamento, non dà però ulteriori spiegazioni. Possibile, probabile, che qualcuno a Mediaset e nella produzione non abbia gradito il modo di fare della Elia. Forse, anche lo stesso Signorini non ha apprezzato troppo certe uscite, ma questa è soltanto un'ipotesi. Insomma, il prossimo anno al timone del GfVip ci sarà quasi sicuramente Signorini, confermatissimo dopo il successo di quest'anno. Anche Pupo è in odor di riconferma. Ma non Antonella Elia. Si attendono smentite (o conferme). Impossibile, ad ora, fare ipotesi sul nome che potrebbe succederle.

