Grande Fratello Vip, "vergognati! Contro un'amica". Tommaso Zorzi, gioco sporchissimo contro Stefania Orlando: il caos, dove si è spinto

La strategia ha preso il posto dell'affetto al Grande Fratello Vip. Con la finale che si avvicina, infatti, l'obiettivo è far fuori i concorrenti più forti, anche se si tratta di amici. E' quello che avrebbe fatto Tommaso Zorzi nei confronti di Stefania Orlando. Andando con ordine: attualmente in nomination ci sono Giulia Salemi e la Orlando. L'influencer italo-persiana è stata votata da quasi tutti gli inquilini della casa, tanto che è scoppiata a piangere, mentre la showgirl è finita al televoto per le nomination della Salemi e di Pierpaolo Pretelli.

Durante la diretta di lunedì, Zorzi ha preferito nominare Samantha De Grenet e non la Salemi. Il suo però non sarebbe stato un gesto di amicizia nei confronti di Giulia. Tutt'altro. Dietro la sua scelta ci sarebbe un calcolo approfondito, che Tommaso ha spiegato proprio a Samantha. La De Grenet, poi, ha deciso di rivelare tutto all'amica Rosalinda Cannavò: "Tommaso Zorzi mi ha nominato per buttare un voto. Non si è voluto accanire contro Giulia Salemi, dopo le cose che gli ha detto Pupo. Ma non ha voluto neanche votare Andrea Zenga, perché con la sua nomination sarebbe andato anche lui al televoto. Tommaso invece ha preferito lasciare il televoto a due, in modo da eliminare una concorrente forte. Per 'utilizzare' Zenga quando sarà più avanti nel gioco".

"Tommaso, quindi, poteva aiutare Stefania con una nomination a tre, ma non l'ha fatto. Non so se Stefania ha pensato al fatto che Tommy avrebbe potuto tutelarla votando Zenga", ha continuato la De Grenet. "Ormai le nomination si fanno per gioco e non per affetto", ha puntualizzato allora la Cannavò. Immediata la reazione dei fan, che si sono arrabbiati dopo l'accaduto. Qualcuno su Twitter ha scritto: "Vergognoso, è una tua amica".

