Alda D'Eusanio, fa dietrofront su Laura Pausini: "Infelice, inopportuna e gratuitamente dannosa"

16 febbraio 2021 a

a

a

Alda D’Eusanio fa retromarcia e chiede scusa. A poco più di una settimana dall’espulsione dal Grande Fratello Vip per le frasi contro Laura Pausini, l’ex concorrente fa mea culpa. La giornalista, in particolare, aveva detto che la cantante veniva picchiata dal compagno. “Cara Laura...non posso far trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa”, ha scritto la D’Eusanio all’inizio del suo messaggio rivolto all’artista.

"Mi sono vergognato". La vergona di Antonella Elia e il dramma personale di Signorini: una toccante confessione

L’ex inquilina della casa del GfVip ha voluto chiedere scusa a tutti, alla Pausini e alla sua famiglia, ma anche ai telespettatori e al mondo social offeso dalle sue forti dichiarazioni sulla vita privata della cantante. Dichiarazioni che hanno subito scatenato la reazione della Pausini e del suo compagno, che hanno querelato la D’Eusanio. “Ho compreso il dolore che le avevo arrecato. Le ho scritto privatamente per cercare di rispettare quel dolore. E adesso lo rendo noto perché credo che le mie scuse debbano essere pubbliche, così come pubblica è stata la mia frase infelice, inopportuna e gratuitamente dannosa. Laura e Paolo, vi chiedo pubblicamente scusa", ha scritto la giornalista su Instagram.

"Compromessa dopo l'incidente e il coma, va protetta". Alessandro Meluzzi, l'inquietante teoria su Alda D'Eusanio: "Cosa ha perso"

Nel messaggio privato rivolto alla Pausini, che Alda D’Eusanio ha voluto rendere pubblico, si legge: “Quello che è accaduto mi provoca un grande dolore, per questo mi porterà a chiedervi sempre Perdono. La sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole, le provo anche io solo al pensare di averle dette. Scusa”.

"Vietato". Mediaset cancella Alda D'Eusanio dopo l'espulsione: provvedimento estremo, brividi nella casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.