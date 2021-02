Grande Fratello Vip, pazzesca bomba-vip su Dayane Mello: "Facciamo un figlio, lei è pronta a darmelo con l'inseminazione"

Francesco Fredella 17 febbraio 2021 a

Giacomo Urtis vuole diventare padre. E la rivelazione arriva dalle colonne del settimanale Chi. Un’intervista fiume in cui confessa il passato con la sua ex fidanzata, Elena Carboni. “Lei ho chiesto di fare un figlio, ma ha detto no”. Poi racconta quel passato, mai dimenticato. “Ero davvero innamorato di lei. Ero il fidanzato modello. Siamo stati fidanzati 23 anni fa, tredici anni insieme e non ci siamo sposati per un soffio”, dice Urtis.

Poi l’incontro con un uomo misterioso, conosciuto per caso, in aeroporto. “Siamo capitati vicini e mi sono presentato a lui che non dà mai confidenza. Ci siamo scambiati il numero e mi ha chiesto di andare a trovarlo a Milano. In pochi giorni ha deciso di andare a vivere da lui. La nostra storia clandestina è durata tre anni”, continua il chirurgo di vip. Ma Urtis, dopo aver vissuto per tre anni con quest’uomo, svela di avere un ottimo rapporto con Elena (la sua ex fidanzata). “E’ l’amore della mia vita ancora oggi. Se tornassi indietro la sposerei e farei un figlio”.

E dalle colonne di Chi torna a fare una proposta a Dayane Mello: “Facciamo un figlio. Lei realizzerebbe il mio sogno: sarebbe disposta a darmi un figlio con l’inseminazione artificiale”. Queste parole dal settimane di Alfonso Signorini hanno fatto in pochissimo tempo il giro della Rete. Ma solo ieri, nella puntata di Pomeriggio5, è spuntata un’indiscrezione choc. “Urtis avrebbe incontrato un ragazzo che da poco è spuntato in televisione, nei salotti di Barbara d’Urso”: la spifferata nella puntata di Pomeriggio5. Non si conoscono altre indiscrezioni.

