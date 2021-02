Diletta Leotta e Can Yaman, arriva la proposta di matrimonio: un aereo vola sopra la casa del GfVip

16 febbraio 2021 a

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è stata ufficializzata solo qualche giorno fa. L'ultimo avvistamento social risale al giorno degli innamorati: a San Valentino i due si sono fatti fotografare abbracciati, con il tramonto alle spalle, e lo scatto è subito diventato virale sui social. Adesso, però, ci sono delle novità importanti. Pare, infatti, che il famoso attore turco abbia chiesto alla conduttrice sportiva di sposarlo. Scegliendo un metodo piuttosto bizzarro.

Yaman, infatti, avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla Leotta facendo sorvolare un aereo nel cielo di Roma, sulla casa del Grande Fratello Vip. “Diletta vuoi sposarmi? Ti amo, Can“: questa la dichiarazione d’amore passata sopra le teste degli inquilini di Cinecittà. Peccato che il dolce messaggio non fosse indirizzato a nessuno dei concorrenti del reality di Canale 5.

L’incredibile e strana proposta ha lasciato i fan a bocca aperta. Anche se in molti non credono alla veridicità della dichiarazione.Stando ad alcune indiscrezioni, i due oggi sarebbero stati a pranzo al ristorante in cima al cosiddetto fungo dell’Eur, a Roma. Una postazione privilegiata che l'attore turco avrebbe scelto proprio per non far passare inosservato a Diletta il passaggio dell’aereo con la proposta di matrimonio. Lui le avrebbe già regalato anche l'anello, un Tiffany Novo taglio Smeraldo del valore di 42mila euro, stando al Corriere della Sera. Al momento, comunque, nessuno dei due è intervenuto per confermare o smentire la notizia.

