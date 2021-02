Striscia la Notizia, Matteo Renzi e il video più imbarazzante di tutti i tempi? "Quando parli a nonna...": in inglese così, demolito

18 febbraio 2021 a

Eccoci a Striscia la Notizia, che nella puntata trasmessa su Canale 5 mercoledì 17 febbraio ci delizia con "I nuovi mostri", il meglio del peggio tra televisione, politica e spettacolo della settimana. Ed in questa edizione della rubrica del tg satirico, ecco che abbiamo Francesco Baccini che si scorna con Guenda Goria a Live-Non è la D'Urso, dove il cantante prima minaccia di abbandonare lo studio salvo poi tornare immediatamente sui propri passi.

Quindi Vincenzo De Luca che si scatena contro Giuseppe Conte: "Abbiamo visto cose che noi umani non avremmo mai immaginato di vedere". Nel mirino del governatore della Campania "il tavolino, spoglio, con la vernice anche un po' scrosatata" con cui l'ormai ex premier si era presentato nella conferenza stampa davanti a Palazzo Chigi, poco prima dell'avvicendamento con Mario Draghi.

"Gesti di affetto". Andrea Agnelli intercettato da Striscia: occhio a cosa gli esce di bocca. Tutto finito con Conte?

E ancora, tra le altre, "la maledizione del baffo nero", ossia una improbabile gag che ha avuto come protagonisti Cristiano Malgioglio ed Alfonso Signorini all'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Si prosegue con la inquietante prestazione di Marco Travaglio su Rai 3, a Lui è peggio di me di Giorgio Panariello, dove il direttore del Fatto Quotidiano si è cimentato nel cantare Il Triangolo di Renato Zero. Come dire, rivedibile.

Primissima piazza, infine, per Matteo Renzi e il suo inglese. Comico, non c'è che dire. "Al primo posto a grande richiesta il madre-lingua Matteo Renzi: l'intervistatrice inglese ci è rimasta di anglosasso", commenta Ezio Greggio. Dunque viene rilanciato un video con didascalia: "Quando parli alla nonna che non sente bene". Insomma, l'inglese di Renzi al meglio del suo peggio, tra numerose e improbabili smorfie...

Striscia, i nuovi mostri e l'inglese di Renzi: il servizio

