Grande Fratello Vip, "ecco cosa siete": Dayane Mello umilia Rosalba e Zenga, giudizio brutale. Rissa nella casa

Parte all'attacco. E sfodera gli ultimi colpi prima della fine del Grande Fratello Vip. Dayane Mello contro Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò. E viceversa. Tra loro c'era una profonda amicizia, ormai finita. Già, nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini accade di tutto. Ma andiamo per gradi. Rosalinda si avvicina ad Andrea Zenga: carezze, coccole e un bacio. Un'intesa che indispettisce la concorrente brasiliana. “Ormai è la coppia che vince mica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere niente su di noi, mentre su voi due sì. Se la vostra è strategia? Chi lo sa…”, dice Dayane (che è la concorrente proiettata alla vittoria).

In una confessione bomba con Stefania Orlando, però, Rosalinda dice di essere molto delusa dal comportamento di Dayane. "Ma cosa cavolo sta dicendo? Ma secondo lei io buttavo all’aria 10 anni di storia per una strategia?! Questa è troppo pesante dai. Io da un’amica non voglio sentirmi dire queste cose. Un’amica non le dice…”, continua. Le prossime due puntate, prima della fine di questo lunghissimo reality, strano, di fuoco. Potrebbero scoppiare vere e proprie bombe ad orologeria. Una dopo l'altra. Eppure Dayane e Rosalinda avevano stretto un bellissimo rapporto di amicizia, che è svanito in poco tempo.

Signorini, durante l'ultima puntata, aveva avvertito i vipponi: "Starete uno contro l'altro, la casa è una polveriera". Le sue parole sono una verità assoluta che fa riflettere su quello che sta accadendo al Grande Fratello Vip. Ma il colpo di scena potrebbe essere sempre dietro l'angolo: se Dayane e Rosalinda riuscissero a trovare un equilibrio? Intanto, l'attrice famosa per i film Ares (Rosalinda) si lascia coccolare da Zenga. Ed è subito gossip.

