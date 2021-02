Pomeriggio 5, Barbara d'Urso: "Ma sei una...", cosa le scappa di bocca. Mai vista così in diretta

18 febbraio 2021 a

Puntata vivace quella di Pomeriggio 5 andata in onda oggi. Durante la seconda parte si è parlato del rapporto tra i vip e la loro famiglia e tra gli ospiti, in collegamento da casa sua, c’era anche Patrizia Groppelli. Ed è proprio lei ad aver ricevuto un duro rimprovero dalla conduttrice Barbara D'Urso. Tutto è nato da una discussione tra Stefano Tacconi, ex portiere, e sua moglie.

In studio Tacconi ha fatto sapere alla moglie che andrà in ogni caso a lavorare in Cina, anche se lei non vuole. A quel punto è intervenuta la Groppelli che ha detto: “Alla fine sono riesumati anche loro perché era da un po’ che non venivano in televisione…”, riferendosi a Tacconi e consorte. La D’Urso, però, non ha apprezzato l’intervento e ha tuonato: ““Mamma mia Groppelli…Sei una vipera insopportabile!”.

“Io dico quello che penso…”, ha risposto l’ospite in collegamento con Pomeriggio 5. La Groppelli però non si è limitata un solo commento acido. Quando, infatti, è arrivato il turno della moglie del fratello maggiore di Andrea Zenga del GfVip, la Groppelli l’ha attaccata accusandola di essere andata in tv solo per sfruttare l’onda lunga della popolarità. “Ma guarda te se devo arrabbiarmi oggi. Lei non è andata da nessuna parte prima, non cerca visibilità”, ha concluso allora la padrona di casa.

