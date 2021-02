Grande Fratello Vip, Maurizio Costanzo: "Ha toccato il fondo". Signorini? No: di chi è la colpa, si picchia durissimo

19 febbraio 2021 a

Non ha mai amato il Grande Fratello vip Maurizio Costanzo. Il reality show, a lui che di televisione se ne intende, non è mai piaciuto. Da tempo il marito di Maria De Filippi ha criticato il reality show di Mediaset ma questa volta, il giornalista lo ha duramente criticato nella sua rubrica su settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Costanzo, rispondendo a una lettera arrivata alla redazione, ha scritto che il GF Vip ha ormai raggiunto livelli di bassezza mai visti prima con la quinta edizione condotta da Alfonso Signorini con la collaborazione di Antonella Elia e Pupo.

In questi mesi di reality sono scoppiate moltissime polemiche, come mai era successo prima. L'ultima in ordine ha riguardato Alda D’Eusanio che è addirittura stata espulsa dal Grande Fratello Vip per volere di Mediaset dopo le sue agghiaccianti dichiarazioni su Laura Pausini e sul compagno Paolo Carta delle quali peraltro dovrà rispondere nelle sedi opportune,

Insomma, per Maurizio Costanzo la lettrice ha ragione: il GF Vip questa volta ha davvero toccato il fondo. “Se il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo non è colpa del format, né del conduttore, né di Canale 5", scrive Costanzo. "A mio avviso la vera responsabilità è delle persone che, da settembre a oggi, hanno frequentato la Casa", attacca ancora. "Parliamo di professionisti della televisione e dello spettacolo”, non si può arrivare a questo degrado. A questi livelli così bassi.

Quindi Maurizio Costanzo ha totalmente bocciato Stefano Bettarini, squalificato per aver detto una bestemmia, Alda D’Eusanio, appunto, per le terrificanti bugie su Laura Pausini, che è stata costretta a querelare la gieffina. Ma il giornalista ha messo sotto accusa anche il cantante Fausto Leali per le sue inopportune affermazioni sul fascismo. Lo stesso cantante è stato il primo squalificato della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

