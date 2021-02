Grande Fratello Vip, Giulia Salemi eliminata: "Basta limoni", umiliata così in sala da pranzo

20 febbraio 2021 a

Giulia Salemi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip al termine della puntata di ieri sera, venerdì 19 febbraio. Il televoto con Stefania Orlando è stato molto sentito dai rispettivi fandom, al punto che per garantire la totale regolarità della votazione per diverso tempo il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è stato costretto a sospendere il servizio online. Alla fine a spuntarla è stata la Orlando: a rimanerci male, oltre ovviamente alla diretta interessata, è stato Pierpaolo Pretelli.

Il quale, essendo già in finale grazie al televoto vinto con Andrea Zelletta, è dispiaciuto per non poter arrivare fino in fondo con la sua nuova amata: c’è grande curiosità di scoprire come proseguirà la loro storia una volta fuori dalla casa, visto che entrambi si sono scambiati parole importanti per il futuro dopo il GF Vip. Ovviamente i fan della coppia sono rimasti molto male per l’eliminazione della Salemi: in tanti sui social hanno scritto che “ora che è uscita Giulia la casa diventerà un mortorio”.

La smentita è però arrivata in tempo record perché il morale in casa stamattina al risveglio era alto come non mai, visto che il giorno della finale si avvicina sempre di più: Samantha de Grenet, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò si sono infatti messe a ballare in sala da pranzo, dando il buongiorno a tutti i telespettatori. E qualcuno maliziosamente sui social ha scritto: “Non dovrò più cambiare canale ogni volta che li inquadravano (Pretelli e Salemi, ndr) mentre parlavano o limonavano, per me questa è già una vittoria”.

