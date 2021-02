Grande Fratello Vip, Dayane Mello in crisi: "Compleanno di m***", il peggior mese della mia vita"

20 febbraio 2021 a

Dayane Mello è una delle favorite per la vittoria finale del Grande Fratello Vip, che si avvicina verso l’atto conclusivo, in programma per il primo marzo. La modella brasiliana ha però dovuto affrontare un periodo davvero tremendo, caratterizzato soprattutto dalla morte improvvisa del fratello Lucas, venuto a mancare a causa di un incidente in Brasile. La Mello ha comunque deciso di arrivare fino in fondo al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ma negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche per alcuni suoi comportamenti.

In particolare sta facendo discutere il rapporto naufragato con Rosalinda Cannavò, con la quale aveva vissuto mesi molto intensi, stringendo un rapporto fortissimo. Tutto però è precipitato quando l’attrice si è avvicinata ad Andrea Zenga, iniziando una conoscenza sentimentale che sembra aver fatto ingelosire la Mello. La quale stamattina era di pessimo umore: “Il prossimo sarà l’ultimo sabato, quello del tuo compleanno”, le ha ricordato Pierpaolo Pretelli che pure è giù di morale per via dell’eliminazione dell’amata Giulia Salemi.

“Che compleanno di m***, questo mese è il peggiore della mia vita”, ha replicato la Mello, apparsa davvero sconfortata. Probabilmente perché ieri sera il rapporto con la Cannavò si è incrinato definitivamente. Signorini ha infatti mostrato un filmato in cui la modella brasiliana diceva di aver avuto una storia d’amore con Rosalinda, quest’ultima le ha chiesto di rettificare: “Precisa che è un’amicizia. Io non vorrei che passasse un messaggio che chissà cosa è successo dentro la lavatrice”.

