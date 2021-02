Grande Fratello Vip, "Zenga, chi bacia meglio?": raptus di Dayane Mello, insulti e finale in disgrazia

18 febbraio 2021 a

Dayane Mello non vede di buon occhio il flirt appena nato tra la sua amica Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al Grande Fratello Vip. Inoltre, mancano ormai poco più di dieci giorni alla finale del reality e i nervi sono sempre più tesi. Secondo alcuni, la modella brasiliana sarebbe gelosa della Cannavò; mentre secondo altri, Dayane sarebbe solo preoccupata per l’amica. Le due, comunque, non si parlano da giorni.

Ieri sera durante il Gf Late Show, un gioco ormai consolidato all’interno della casa, una domanda arrivata da un follower ha messo ancora più distanza tra le due inquiline. Ad Andrea Zenga, infatti, è stato chiesto chi bacia meglio tra Rosalinda e Dayane. Il figlio del famoso portiere, infatti, aveva baciato la modella brasiliana per gioco poco dopo il suo ingesso. Lui per galanteria ha rifiutato di rispondere. E a quel punto è arrivato il commento al veleno della Mello.

“Sto creando il blocco sullo sfigato di Zenga. Lui non pensa che se mi fosse piaciuto avrei continuato a baciarlo? Se ho smesso, fatti due domande e datti due risposte”, ha detto la modella. Le sue parole però hanno fatto infuriare i fan che seguono il reality: “La parola sfigato è brutta, non si usa. Soprattutto nei confronti di Zenga, sempre così educato”. Intanto l’attrice siciliana è scoppiata a piangere poco fa nella casa proprio per via del gelo venutosi a creare con l’amica: “Non accetto che Dayane mi dica quello che devo fare. Non fa altro che giudicarmi. Sono uscita già da una situazione in cui mi dicevano come muovermi, adesso basta”.

