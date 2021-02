Grande Fratello Vip, "Dayane Mello in quello è il top". Pesante insinuazione di Stefania Orlando: un colpo bassissimo

19 febbraio 2021 a

Mancano poche ore alla diretta del Grande Fratello Vip e ancora gli animi non si sono placati. I concorrenti, a ridosso della fine del programma, sono più agguerriti che mai. In particolare a puntare il dito c'è Stefania Orlando che rivolge a Dayane Mello nuove e pesanti accuse. “A livello di gioco è top. Io me ne sono accorta troppo tardi”, ha confessato ad alcuni concorrenti di Canale 5. Della stessa idea Rosalinda Cannavò. Tra le due pare non scorrere buon sangue, dopo l'"intromissione" di Andrea Zenga. "Almeno - ha risposta a sua volta l'attrice siciliana - per quello che mi riguarda non mi stupisce più. Quando non c’è più niente da dire sul gioco va sul personale. A quel punto devi dire ok non ci casco più“. La modella brasiliana non ha infatti preso bene il flirt tra l'amica e il figlio di Walter Zenga, mandando in crisi Rosalinda. "Ormai è la coppia che vince qua dentro - ha commentato la Mello - mica l'amicizia e ca**te varie. Hanno mai fatto qualcosa sulla nostra amicizia? Mai. Sono gli ultimi 10 giorni e bisogna spingere, bisogna far sognare la gente, bisogna spingere sulla coppia. Se è strategia? Eh chi lo sa".

A rincarare la dose poi Andrea Zelletta che ha ricordato le insinuazioni fatte dalla Mello sul presunto tradimento della sua fidanzata: “Io l’ho fatta passare così ragazzi ma…appunto che siamo abituati adesso bisogna proprio prenderla con il sorriso”. Nonostante le critiche all'interno della casa di Alfonso Signorini non manchino, fuori sembra tutto diverso.

“Quello che mi stupisce - ha notato la Orlando - è che è stata premiata come finalista. Questo suo modo di agire piace. Arrivano aerei. Per alcune cose me la sono presa molto”. E ancora Zelletta: “Ragazzi uno deve fare anche le analisi, se tu guardi come stanno andando le cose funziona questa cosa". Parola però ai telespettatori. Saranno solo loro a poter decretare chi si meriterà la vittoria di una delle trasmissioni più seguite d'Italia.

