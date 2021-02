Grande Fratello Vip, "voglio morire". Crollo emotivo per Dayane Mello: quella impensabile confessione su Rosalinda

21 febbraio 2021 a

Un crollo emotivo nella notte per Dayane Mello. La concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare dopo la festa Bridgerton – Falsità a Corte. La modella brasiliana non ha ancora superato il lutto. Poche settimane fa infatti il fratello Lucas è scomparso prematuramente dopo un grave incidente. “Voglio morire!“, è crollata in lacrime di fronte a Pierpaolo Pretelli. “Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario - l'ha consolata l'ex velino di Striscia la Notizia -. La gente ti ama per la forza che hai”.

La Mello aveva tentato di spiegare il suo stato d’animo di malessere a Rosalinda Cannavò prima di lasciarsi a una vera e propria esplosione con Pretelli: “Siamo due vagoni che viaggiano su binari diversi. Tu vivi l’amore, io vivo la morte”. Dayane infatti non ha preso bene la storia dell'attrice siciliana con Andrea Zenga all'interno del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Le due infatti si sono distaccate dopo le continue liti, tanto che la Mello - sempre tra le lacrime - ha confessato: “La amo”.

Dayane ha messo in difficoltà Rosalinda, raccontando a tutti di aver vissuto una storia d'amore e non una semplice amicizia. Racconto che non corrisponde a quanto invece provato dall'attrice. Nonostante questo però Rosalinda non si è tirata indietro e ha ammesso che le starà sempre accanto. Soprattutto ora che sta attraversando un momento difficile dopo la grave perdita subita mentre era all'interno della casa più spiata d'Italia.

