Domenica In, "un peto". Carlo Verdone lo dice davanti a tutti: Mara Venier allibita

21 febbraio 2021 a

a

a

Ospite di Domenica In anche Carlo Verdone. L'attore, nella puntata del 21 febbraio, ha spiazzato tutti. Mara Venier compresa. Come? Con un racconto inedito su Sergio Leone, uno dei più grandi registi della storia del cinema, nonché uno dei suoi tre grandi padri. Durante la lavorazione di Un sacco bello un’inquadratura non piacque a Leone, che subito ordinò a Verdone di cambiarla. Ma l'attore non ne volle sapere e nel silenzio generale fece di testa sua. Solo successivamente Leone lo scoprì. Inutile dire che la reazione fu delle più sorprendenti.

Asia Argento da Mara Venier, colpaccio clamoroso dopo il lutto: altre rivelazioni-terrremoto?

“Aveva una ciabatta - ha raccontato su Rai 1 Verdone - e mi diede un calcio nel sedere dicendomi che non ero nessuno e che se Sergio Leone dice una cosa, quella è”. Ma l'attore ne ha avuta una per tutte: anche per Roberto Rossellini. Quest'ultimo, impegnato in un incontro con socialisti e operai, parlò per due giorni di lenti impiegate nelle cineprese mentre tutti si aspettavano che parlasse di temi sociali importanti.

"Grazie, buon lavoro". Clamorosa gaffe di Mara Venier col "ministro", il Tg1 tronca il collegamento: gelo siderale in Rai

E a quel punto - ha raccontato Verdone - accadde l'impensabile: “Alla fine un uomo si alzò e fece un peto di fronte a Roberto Rossellini”. Una rivelazione che ha fatto ridere l'intero studio. A seguire un altro siparietto dell'imitatore di Barbara d’Urso che ha annunciato una notizia choc proprio su di lui: “Un giorno un dottore riuscì a curargli tre carie”, ha detto tra le risate di tutti.

"Lo ha fatto?". Mara Venier, la domanda sbagliata a Sileri su sua moglie: silenzio di tomba, che disastro su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.