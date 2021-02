C'è posta per te, la bomba di Stefano De Martino: "Ciò che dovete sapere su Maria De Filippi", pazzesco guardandola dritta negli occhi

22 febbraio 2021 a

a

a

Un super-ospite, per Maria De Filippi all'ultima puntata di C'è posta per te in onda su Canale 5. Un super-ospite e un graditissimo "ritorno a casa" per Stefano De Martino, lanciato proprio dalla De Filippi dopo la sua partecipazione in veste di ballerino ad Amici nel 2009. E da quel momento, la carriera di Stefano è stata un crescendo: non solo per l'unione e il gossip con Belen Rodriguez, storia finita male, ma soprattutto per il fatto che ora è un conduttore in tutto e per tutto, per quanto in forza alla Rai. E Stefano, a Maria, deve molto. Forse tutto.

Sergio morto a 30 anni, Federica Pellegrini sconvolta: chi era il ragazzo, cosa lo legava alla campionessa

De Martino non nasconde tutta la sua riconoscenza nei confronti della De Filippi. Poco prima di lasciare lo studio al termine della sua ospitata, il conduttore di Stasera tutto è possibile, visibilmente emozionato, ha ammesso: "Che ti devo dire a te...", ha premesso guardando negli occhi la De Filippi. E lei: "Ti voglio tanto bene". Dunque, Stefano le ha tributato un grande e graditissimo omaggio: "Sappiate - ha affermato rivolgendosi al pubblico e a tutti i telespettatori - che se faccio quello che faccio è solo grazie a lei", a Maria De Filippi. Belle parole, in un mondo, quello dello spettacolo, dove spesso la riconoscenza latita.

"Non vedrai mai più tua figlia": orrore e dramma contro Giovanna, choc per la De Filippi: ferma la diretta

Per inciso, De Martino era ospite a C'è posta per te in veste di "regalo" da parte di Giuseppe alla moglie, Maria. Giuseppe, 30 anni, ha voluto ringraziare in questo peculiare modo la donna che gli ha dato due figli e che, nonostante una situazione economica molto precaria, gli sta al fianco da 10 anni. De Martino, parlando di loro, ha affermato: "La vostra storia mi ricorda tante cose della mia infanzia: ricordo il ticchettio dell'acqua nelle bacinelle quando pioveva in casa, ricordo che a 18 anni ho impegnato due catenine per prendere il treno e andare a fare i provini ad Amici". E mai due cateninte, forse, furono impegnate in modo migliore.

De Martino a C'è posta per te, finisce male. "Andiamo dalla De Filippi a farci mantenere", cosa non torna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.