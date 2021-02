Isola dei Famosi, l'ultimo colpaccio firmato Ilary Blasi: "C'è la firma". Che scippo: Milly Carlucci che dice?

22 febbraio 2021 a

Mancano pochi giorni ormai all'inizio dell'attesissima Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi su Canaler 5, il reality che prenderà il posto del Grande Fratello Vip. Note, ormai, le defezioni di Giovanni Cicacci e Amedeo Goria, che stando a rumors e indiscrezioni non avrebbero superato le visite mediche. E così, dopo i due passi indietro forzati, la produzione si è messa al lavoro per coprire i posti vuoti: il tempo stringe, dato che il via è previsto per il prossimo 12 marzo (in origine la prima puntata era in palinsesto per l'11, marzo, ma Mediaset ha preferito evitare lo scontro diretto con l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti su Rai 1).

Dunque, le indiscrezioni. Secondo quanto riporta Biccy, l'Isola dei famosi avrebbe chiuso l'accordo con Gilles Rocca, attore e fresco vincitore di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci del sabato sera su Rai 1. Quello di Rocca sarebbe l'ultima pedina, l'ultimo tassello di un cast stellare. Di seguito, vi riportiamo tutti i nomi:

- Il modello Akash Kumar

- L’ex showgirl del Bagaglino Angela Melillo

- Lo youtuber Awed

- L’attore Brando Giorgi

- L’ex Miss Italia Carolina Stramare

- Il pugile Clemente Russo

- L’ex gieffina Daniela Martani

- La conduttrice Elisa Isoardi

- La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani

- Il visconte modaiolo Ferdinando Guglielmotti,

- L’ex calciatore Paul Gascoigne,

- Il cromatologo dei programmi di Piero Chiambretti, Ubaldo Lanzo

- La comica Valentina Persia

- L’attrice Vera Gemma

- L'attore e ultimo arrivato Gilles Rocca

In verità resta un piccolo dubbio, un piccolo giallo da risolvere. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, la Blasi ha parlato di 16 naufraghi nel cast dell'Isola. Ora però saremmo a quota 15: dunque si partirà con un protagonista in meno del previsto, ossia con 15 naufraghi come in tutte le ultime edizioni de L'Isola dei famosi, oppure ne manca ancora uno? Secondo TvBlog, il sedicesimo nome potrebbe essere quello di Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne. Inoltre, altri naufraghi come sempre accaduto potrebbero subentrare a reality iniziato, una formula ormai collaudatissima in tutti i principali show televisivi.

