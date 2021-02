Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: "Baci davanti alle telecamere, poi...". Fonti qualificate

22 febbraio 2021 a

a

a

Francesco Oppini è stato ospite di Barbara d’Urso al Live della domenica sera di Canale 5 e non è stato per nulla tenero con alcune persone con le quali ha condiviso i mesi trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini è ormai a una sola settimana dalla finalissima, che vede Dayane Mello tra le principali favorite insieme a Tommaso Zorzi. La modella brasiliana è stata attaccata proprio da Oppini, che all’inizio aveva stretto un bel legame con lei, salvo poi ricredersi sul suo conto.

"Mi hai derisa e umiliata". Rosalinda in lacrime massacra Dayane Mello? La brasiliana le risponde così: sconcertante

In particolare il figlio di Alba Parietti ha accusato la Mello di non essersi comportata bene con la Cannavò: “Rosalinda ha una debolezza che la porta ad attaccarsi in maniera viscerale alle persone. Lo abbiamo visto con Dayane, adesso lo fa con Andrea Zenga. Il problema è che io non ho capito ancora chi è Adua o Rosalinda. In ogni caso la Mello le ha dimostrato che non è una vera amica. Se Dayane fosse stata davvero così tanto amica come abbiamo pensato, non le avrebbe tirato le bordate che le ha tirato. Questo è oltre l’incoerenza”.

Sotto alle coperte... roba da censura: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, i dubbi stanno a zero. Video molto esplicito | Guarda

Tra l’altro già il mese scorso Oppini era stato piuttosto duro nel giudizio sulla modella brasiliana: “Purtroppo sono convinto che i baci tra lei e Rosalinda siano stati fatti soltanto per le telecamere. Rosalinda però ci ha davvero creduto nel loro rapporto, mettendoci tutta se stessa, ma non Dayane. Quando hanno avuto i loro alti e bassi, l’ha pugnalata alle spalle. Non penso si sia infatuata, ma ritengo che molte cose siano state fatte soltanto per avere durante la diretta con Alfonso una di quelle famose clip“.

"La fanno passare per un mostro, ecco cosa vi nascondono". Terremoto a Mediaset, l'accusa-choc della manager di Dayane Mello

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.