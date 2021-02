Grande Fratello Vip, "te la faccio pagare". Il topo e la furia di Signorini, indiscrezioni: finimondo durante la pubblicità

Francesco Fredella 23 febbraio 2021 a

"Aveva nascosto il topo dietro la sedia e con il telecomandino l'ha fatto muovere. Abbiamo riso tutti": Guenda Goria svela cosa è accaduto ieri sera al Grande Fratello vip quando è saltato dopo aver visto il topo finto in studio. "Era veramente arrabbiato, sotto choc", dice Guenda riferendosi ad Alfonso Signorini, il conduttore del reality di Canale 5. Guenda, dunque, svela quello che è accaduto durante la pubblicità, nella puntata di ieri sera del Grande Fratello vip. "Te la faccio pagare": Signorini lascia tutti senza parole e avverte Cristiano Malgioglio. Ma si sa: uno scherzo si perdona. Sempre. Guenda, in diretta a RTL102.5 News, svela tutto quello che i telespettatori del Grande Fratello vip - che incassa il 20% di share - non vedono in diretta.

"Signorini era nero. Lo scherzo l'ha organizzato Malgioglio all’insaputa di tutti", continua. Intanto, da nostri rumor, la Malgy e Alfonso si sono chiariti subito dopo la puntata. Nessun attrito, per carità! "Sono amici da una vita", racconta una fonte segreta. E il direttore di "Chi" si prepara alla finalissima del 1 marzo quando nella casa più spiata d'Italia arriverà il vincitore dell'edizione più lunga della storia.

"La settimana scorsa Fulvio Abbate aveva esortato il pubblico un topo in questa edizione. Si è palesato. Adesso sarà in nomination", scherza Guenda Goria. "Sono rimasta senza parole per l'uscita di Zenga. C'eravamo affezionati alla storia tra lui e Rosalinda", tuona. Ma Guenda, a proposito delle parole di Dayane Mello, parla di "colpo di scena". Infatti, la brasiliana - sempre più proiettata verso la vittoria - lascia tutti senza fiato quando parla di amore - amicizia, mettendo a fuoco il rapporto burrascoso degli ultimi tempi con Rosalinda. ​

