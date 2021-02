Oggi è un altro giorno, "quella volta a Venezia...". Maurizio Costanzo, ciò che non aveva mai rivelato sulla De Filippi: ora si capisce tutto

23 febbraio 2021 a

Maurizio Costanzo è stato ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda su Rai1. Il conduttore, tra le altre cose, ha parlato soprattutto di Maria De Filippi. "Quando l’ho conosciuta venivo da tre matrimoni, quindi avevo una certa esperienza nel settore. Ho capito che sarei invecchiato con lei". Piccoli particolari della loro relazioni agli inizi per non farsi scoprire: "Una volta a Venezia era piano di fotografi perciò le ho detto di camminare distanti", ha raccontato Costanzo.

Costanzo ha poi scherzato con un altro ospite della Bortone: Gigi Marzullo, presente in studio, al quale ha chiesto: “Come fai a stare zitto davanti a tutte queste domande alle quali sto rispondendo? Ti verranno dei foruncoli!”, provocando l'ilarità generale tra tutte le persone presenti in studio. “Sei invecchiato di vent’anni” ha poi sempre detto Costanzo a Marzullo, che gli ha risposto ridendo: “Mi riposo”.

Qualche giorno fa, invece, Costanzo ha scritto che il GF Vip ha ormai raggiunto livelli di bassezza mai visti prima con la quinta edizione condotta da Alfonso Signorini con la collaborazione di Antonella Elia e Pupo. “Se il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo non è colpa del format, né del conduttore, né di Canale 5. A mio avviso la vera responsabilità è delle persone che, da settembre a oggi, hanno frequentato la Casa". Una bocciatura senza appello.

