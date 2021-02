Grande Fratello Vip, Andrea Zenga: "Non corriamo troppo". Appena uscito, la docica gelata per Rosalinda Cannavò

24 febbraio 2021 a

L’esperienza di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip è terminata con l’eliminazione al televoto a una sola settimana dalla finalissima. Il figlio dell’ex portiere della Nazionale può però essere contento del percorso che ha fatto all’interno del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: non solo ha iniziato a ricucire il rapporto con il padre, ma potrebbe anche aver trovato l’amore. Nelle ultime settimane è infatti iniziata all’interno della casa una storia con Rosalinda Cannavò.

I due si sono dati appuntamento fuori, dove Zenga la sta aspettando, senza però avere l’intenzione di sbilanciarsi immediatamente. “Non corriamo troppo”, ha dichiarato nel corso di un’intervista a CasaChi in cui ha spiegato il suo percorso nella casa e sottolineato gli aspetti relativi alla sua storia con Rosalinda. Sulla quale comunque andranno sciolti dei dubbi una volta che le telecamere del Grande Fratello Vip: tra il rapporto controverso con Dayane Mello e la sua vera natura caratteriale, ci sarà tanto da discutere fuori.

Non va infatti dimenticato che la ragazza è entrata come Adua Del Vesco ed è poi diventata Rosalinda, dopo le polemiche scaturite per il caso Ares e per le storie d’amore inventate con Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Intanto Zenga si gode l’affetto inaspettato all’uscita dalla casa: “Mi arrivano messaggi bellissimi, non me lo aspettavo”. Che possa esserci per lui un futuro in tv dopo questa prima esperienza positiva?

