È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici presa per i fondelli a casa sua: "Sono da un amico", subito dopo l'irruzione in studio

Antonella Clerici ha ricevuto una sorpresa molto gradita nel corso della puntata di mercoledì 24 febbraio di È sempre mezzogiorno. A un certo punto ha infatti fatto irruzione nello studio di Rai 1 Federico Quaranta, suo braccio destro in diverse edizioni de La prova del cuoco. La conduttrice non se lo aspettava minimamente, dato che si era appena collegato con lui, che affermava di essere a casa di un amico. E invece era dietro le quinte, pronto a farle una sorpresa: “No, ma allora eri qui! Ti sei messo d’accordo con i miei autori”, ha esclamato la Clerici.

“È la prima volta che vieni in studio da me”, ha aggiunto subito dopo. Quaranta infatti era stato ospite più volte, ma solo tramite collegamento da casa. “Sono sempre in viaggio - ha spiegato - perciò non ce l’ho fatta a venire prima di oggi”. “Mi sembrava strana la cucina del collegamento. Troppo bella, con le luci. Di solito i collegamenti fatti via Skype non sono un granché”, ha commentato la Clerici, evidentemente felice di vedere Quaranta.

“Ma dove ti hanno nascosto?”, ha poi chiosato scherzosamente. Infine i due hanno chiacchierato del più e del meno, con l’ex collaboratore di Antonella che ha parlato dei tanti posti che esplosa con la sua trasmissione Il provinciale: “Ultimamente ho visto tante persone tristi, in grande difficoltà, ma con tanta voglia di ripartire dopo tutto quello che sta succedendo”.

